Правительство Армении ушло в отставку

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник, 23 апреля, принял отставку правительства, сообщается на сайте главы государства, пишет "Газета.Ru".

"Руководствуясь статьей 130 Конституции, принять отставку правительства Республики Армения", — сообщается на сайте президента.

Ранее сообщалось, что премьер Армении Серж Саргсян объявил об уходе с поста. Временно исполняющим обязанности главы правительства Армении стал вице-премьер страны Карен Карапетян.

"Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", — сказал Саргсян.

Согласно конституции Армении, правительство уходит в отставку в случае отставки премьер-министра.

В Армении с 13 апреля проходили акции против избрания Саргсяна премьером. Протестующие обвиняли его в неэффективном управлении экономикой. Протесты возглавил лидер оппозиционного движения "Елк" Никол Пашинян, который 22 апреля был задержан по обвинению в организации незаконных массовых собраний. После его задержания в Ереване прошел масштабный митинг, на который вышли, по разным оценкам, от 35 до 160 тысяч человек. 23 апреля Пашиняна отпустили из СИЗО.