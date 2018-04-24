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Ученые выяснили, как просчитать реакцию организма на вакцину

, ИА "Амител"
Исследователи смогут создать эффективную вакцину, которая не вызовет негативной реакции у организма

Фото: admprom.ru

Группа российско-французских ученых разработала алгоритм, который показывает активацию рецепторов на введение антигена, что позволяет просчитать реакцию организма на вакцинацию, сообщает "Русская планета".

Отмечается, что благодаря созданному экспертами алгоритму можно определить, как реагирует организм после введения возбудителя болезни. Схема автоматизирует анализ спектра Т-рецепторов и показывает закономерности, по которым он изменяется.

Таким образом исследователи смогут создать эффективную вакцину, которая не вызовет негативной реакции у организма.

Новый метод уже прошел клинические испытания и доказал свою эффективность. Ученые отмечают, что этот способ также поможет проводить диагностику заболеваний. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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