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Просто и вкусно: 6 рецептов с курицей на пикник, дачу или шашлыки

, ИА "Амител"
Аппетитная курочка в оригинальном исполнении станет главным блюдом стола

Фото АО &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Алтайский бройлер&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;

Оковы зимы сброшены, и мы стремимся поскорее насладиться первым настоящим весенним теплом. Впереди – пора веселых пикников на природе и семейных выездов на дачу с обильными трапезами. А чтобы отдых был приятен не только гостям и домочадцам, но и хозяйке импровизированного застолья, желательно, чтобы блюда были вкусными и одновременно простыми в готовке. Как нельзя лучше этим условиям удовлетворяет мясо курицы – полезный и неприхотливый продукт, из которого можно приготовить массу самых разнообразных блюд. Мы собрали подборку несложных в исполнении яств из курицы, которые точно станут украшением любого стола — читаем и запоминаем.

Цыплёнок табака

Возьмите цыплёнка весом до 1 кг, разрежьте тушку вдоль грудки, разверните, отбейте молотком.  Натрите смесью соли и чёрного перца, 5 измельченных  зубчиков чеснока и 2 ст.л. растительного масла. Замаринуйте в течение  нескольких часов. Разогрейте сковороду с маслом. Жарьте цыплёнка 15-20 минут на одной стороне, потом 15-20 минут на другой стороне до золотистой корочки, сверху придавив грузом, например, кастрюлей с водой. Приятного аппетита!

Куриный рулет с овощами

Куриное филе отбейте, посолите, поперчите. Сладкий перец красный, желтый, зелёный и лук-порей нарежьте крупными кусками. Сыр натрите на тёрке. Из плоских кусков филе толщиной около 1,5 см выложите пласт примерно 15х20 см таким образом, чтобы края их перекрывались. Сверху равномерно разложите нарезанный сладкий перец и лук-порей, посыпьте тёртым сыром.  Затем сверните в очень тугой рулет, заверните его в фольгу, смазанную растительным маслом, и запекайте в духовке, нагретой до 180°С, 1 час. При подаче рулет нарежьте кружками толщиной 3-4 см.

Крылышки куриные с апельсиновым соком

Смешайте свежевыжатый апельсиновый сок из 2 апельсинов, 2 ст.л. апельсиновой цедры, 6 измельченных зубчиков чеснока, 1/4 стакана соевого соуса, 1 ст.л. сахара, 1,5 ч.л. соли и 1/2 ч.л. чёрного перца. Добавьте 1,8 кг куриных крыльев, перемешайте.

Выложите крылья в один слой на два противня. Оставьте ¼ стакана апельсиновой смеси, а остальной полейте крылья. Запекайте их 20 минут в разогретой духовке до 200°С. Переверните крылья и смажьте оставленным соусом. Жарьте крылья еще 10 минут. Приятного аппетита!

Окорочок в кисло-сладком соусе

В чашу мультиварки налейте растительное масло и включите режим "Жарка". Положите в мультиварку 3 куриных окорочка и обжарьте их с одной стороны 15 мин. Переверните окорочка, добавьте соль по вкусу. Для соуса смешайте 1 ст.л. мёда, 1 ст.л. кетчупа, 1 ст.л. соевого соуса и 1 ст.л. горчицы. Полейте окорочка соусом. Установите программу "Рис" ("Плов") и готовьте до сигнала. После сигнала окорочка готовы. При подаче блюда  полейте окорочка образовавшимся соусом.

Шашлык из куриных сердечек

300 г куриных сердечек  помойте и очистите от жира, пленок и трубочек. В миске соедините 120 мл соевого соуса, 2 ст.л. томатной пасты, 2 ст.л. оливкового масла и 1 ч.л. специй для мяса, перемешайте до однородности.  Смешайте сердечки с маринадом и оставьте мариноваться минимум на 30 минут.

Нанизывайте сердечки на шампуры и жарьте на углях минут 10-15 до готовности. Можно насадить сердечки на деревянные шпажки и обжарить на сухой сковороде.

Жареный цыплёнок с овощами

Цыплёнка вымыть, обсушить, натереть приправами и перцем. Очистить 1 зубчик чеснока и вместе с тмином вложить в тушку. Положить цыпленка в смазанную жиром жаровню и жарить в духовке 60 — 70 мин. при температуре 200°С, периодически поливая красным вином (расход около 400 мл).

Очистить 4 головки репчатого лука и 1 зубчик чеснока и мелко порезать, 1 сладкий перец нарезать кубиками, 1 перец чили – полосками, 2 моркови нарезать дольками. Подготовленные овощи  добавить к птице через 30 минут после начала жарки. Готовое блюдо вынуть из духовки. Выделившийся при жарке сок загустить 4 ст.л. крахмала, добавить 2 ст.л. майонеза, приправить специями и подавать как соус к курице с овощами.

Важно! Филе готовится значительно быстрее, чем другие части тушки. Отбивные готовы уже через 10 минут обработки. А вот красное мясо, особенно на кости, готовится значительно дольше. При этом время для запекания курицы в духовке рассчитывается исходя из веса тушки. Например, курица весом 1,5 кг запекается 1,5 часа, а весом 2 кг – 2 часа.

В любом блюде важно качество ингредиентов, а в деликатесах из курицы в первую очередь — мяса. Поэтому к его выбору следует подойти с особой внимательностью. Более 10 лет мясо птицы производит  предприятие "Алтайский бройлер". Продукция компании любима и востребована покупателями: она продается в крупнейших федеральных и региональных торговых сетях Сибири. В ассортименте "Алтайского бройлера" – высококачественное, экологически чистое мясо цыплят-бройлеров, полуфабрикаты и субпродукты.

"Алтайский бройлер" — натуральный продукт Алтайского края.

Справка: АО "Алтайский бройлер" – крупнейший производитель мяса птицы в Алтайском крае и один из крупнейших производителей в Сибирском федеральном округе. Основное направление деятельности предприятия — производство и реализация мяса цыплят-бройлеров, полуфабрикатов первичной разделки и субпродуктов в замороженном и охлажденном виде. Высокое качество продукции подтверждено многочисленными наградами краевых и региональных конкурсов и выставок, а также экологическим сертификатом, свидетельствующим о  повышенной экологической чистоте продукта."Алтайский бройлер"
Алтайский край, г. Бийск
ул. Лесная, д. 25
тел. 8 (3854) 30-60-02
e-mail:  abroiler@abroiler.ru
официальный сайт www.abroiler.ru

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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