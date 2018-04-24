После инаугурации 7 мая президент России Владимир Путин намерен подписать указ, в котором будут расписаны задачи на ближайшие шесть лет, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Речь, в частности, идет о развитии системы здравоохранения, образования, а также инфраструктуры, на что планируется дополнительно потратить порядка 10 трлн рублей ($162 млрд).

Как отмечается, это должно привести к "решительному прорыву" в повышении уровня жизни граждан, заявили источники. По словам источников Bloomberg, сама цифра в 10 трлн рублей появилась лишь в последние недели и может быть пересмотрена. При этом основные траты власти запланировали на период после 2020 года.

Собеседники агентства указали, что такие траты будут сопряжены с необходимостью урезать расходы в других областях и искать дополнительные источники дохода. Речь, по их словам, может идти о повышении налогов и введении нового налога на продажи в размере 4%.

Собеседники Bloomberg указали, что эта мера пока не одобрена. Отмечается, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не прокомментировал Bloomberg информацию о планах властей.