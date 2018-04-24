Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью изданию The Insider объяснил, откуда в его кабинете портрет Иосифа Сталина, пишет "Лента.ру".

"Мне всегда любопытно смотреть на реакцию людей. Сталин на столе действительно стоит — это открытка, я ее решил оставить, потому что это такой манипулятивный инструмент. Сидишь смотришь, как люди реагируют на это", — рассказал Клименко.

Кадр, на котором виден портрет Сталина, появился в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".