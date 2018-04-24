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Советник президента пояснил, откуда в кабинете Путина портрет Сталина

, ИА "Амител"
Кадр, на котором виден портрет Сталина, появился в программе "Вести недели"

Фото:

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью изданию The Insider объяснил, откуда в его кабинете портрет Иосифа Сталина, пишет "Лента.ру".

"Мне всегда любопытно смотреть на реакцию людей. Сталин на столе действительно стоит — это открытка, я ее решил оставить, потому что это такой манипулятивный инструмент. Сидишь смотришь, как люди реагируют на это", — рассказал Клименко.

Кадр, на котором виден портрет Сталина, появился в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1". 

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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