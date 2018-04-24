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Путин ужесточил наказание за кражу с карт и банковских счетов

, ИА "Амител"
Теперь нарушителю придется заплатить штраф, также его могут направить на год на исправительные работы

Фото: 1tulatv.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за кражу денег со счетов в банках или электронных денег, сообщается на официальном портале правовой информации​​​.

Теперь за кражу денег с чужих банковских счетов нарушителю придется заплатить штраф от ста до пятисот тысяч рублей или потрудиться на принудительных работах в течение срока до пяти лет при ограничении свободы до полутора лет. Также для него предусмотрено такое наказание, как лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в 80 тысяч рублей или ограничение свободы до полутора лет.

Если человек занимается мошенничеством с электронными средствами платежа, его могут лишить свободы на период до трех лет (сейчас — до четырех месяцев).

Также на злоумышленника могут наложить штраф до 120 тысяч рублей или его могут направить на год на исправительные работы.

Кроме того, закон уточняет уголовную ответственность за хищение чужого имущества с использованием компьютерных и интернет-ресурсов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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