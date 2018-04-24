В Алтайском крае жители Повалихи показали, как после летнего ремонта выглядит дорога в селе, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"В 2017 году в августе жители добились ремонта улицы, так как невозможно было проехать. Когда приступили к ремонту, сразу было видно, что все идет не так, как хотелось бы. Ямы закидали мусором строительным и засыпали песком (который, между прочим, брали с берега реки Повалихи). На видео то, что получилось после ремонта дороги. Ведь теперь не только скорая помощь не проедет, но и пожарная машина...", — говорится в сообщении.
В подтверждение один из местных жителей, который не смог проехать к своему дому, опубликовал видео.
Комментарии
хахаха А зачем вам машина, если дорог нет? хахаха
А зачем в Москве дороги, если у президента только прицеп?
Ну вы же хотели стабильности? Главное, чтобы не так, как на Украине.
24.04.2018 09:05 У президента два прицепа в Москве - "Скиф" и Медведев. И куча полуприцепов.
Попахивает экстремизмом !!!
Армянстрой?