В Алтайском крае жители Повалихи показали, как после летнего ремонта выглядит дорога в селе, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

"В 2017 году в августе жители добились ремонта улицы, так как невозможно было проехать. Когда приступили к ремонту, сразу было видно, что все идет не так, как хотелось бы. Ямы закидали мусором строительным и засыпали песком (который, между прочим, брали с берега реки Повалихи). На видео то, что получилось после ремонта дороги. Ведь теперь не только скорая помощь не проедет, но и пожарная машина...", — говорится в сообщении.

В подтверждение один из местных жителей, который не смог проехать к своему дому, опубликовал видео.