Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин рассказал, что Россия в 2017 году оказала помощь развивающимся странам на 1,2 миллиарда долларов, сообщает РИА "Новости".

"Объем нашей помощи содействию международному развитию в прошлом году превысил 1,2 миллиарда долларов. Это по линии двусторонних отношений и по линии взносов в международные структуры, в том числе ООН", — сказал Панкин.

По его словам, круг стран, которым Россия помогает, это страны на постсоветском пространстве и давние стратегические партнеры в Латинской Америке и Азии.

Панкин пояснил, что речь идет о помощи государства, а также программах российских компаний.

"Многие наши компании, которые на протяжении последних 20 лет расширяли присутствие в разных странах, включая Африку и Азию, сопровождали свою деятельность инвестированием в социальные проекты по образованию, обучению, связанные с борьбой с болезнями", — сказал Панкин.