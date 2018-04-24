Страны G7 могут ужесточить санкции против России по Донбассу, "если действия Москвы того потребуют", говорится в заявлении глав МИД "Большой семерки" по итогам встречи в Торонто, сообщает РИА "Новости".

"Мы напоминаем, что продление экономических санкций по Донбассу полностью связано с полным и необратимым исполнением Россией Минских договоренностей. Эти санкции могут быть отменены, только если Россия полностью выполнит свои обязательства, однако мы также готовы принять новые ограничительные меры в случае, если действия России того потребуют", — говорится в заявлении.

Страны "Большой семерки" также обвинили Россию в дестабилизации ситуации в мире.

Также страны G7 выразили готовность сотрудничать с российской стороной по региональным кризисам и глобальным вызовам.