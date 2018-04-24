ФСБ обнаружила взрывчатку на месте взрыва в жилом доме в Чите

Взрывчатое вещество обнаружено на месте взрыва в жилом доме в Чите, оно может быть связано с преступлением в сфере недропользования, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

МВД ранее сообщило, что вечером 23 апреля в жилом двухэтажном доме в Чите произошло возгорание воздушно-газовой смеси в результате идущего в квартире ремонта. Пострадал единственный находившийся в квартире человек.

По данным ФСБ, на месте была найдена взрывчатка, хранение которой может быть связано с совершением общеуголовного преступления в сфере недропользования. Речь может идти о производстве взрывчатки для нелегальной добычи золота.

"Угрозы жизни и здоровью людей нет. Проводится проверка", — добавили в пресс-службе.