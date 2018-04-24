Депутаты Алтайского края намерены поддержать коллег из Приморья с их обращением в Госдуму о необходимости принятия федерального закона по безнадзорным животным. Главный вопрос — что делать с отловленными "Шариками": усыплять, стерилизовать и отпускать на волю, пожизненно содержать в приюте? Окончательное решение Алтайское Заксобрание примет на сессии в четверг, 26 апреля. Подробности корреспонденту портала Amic.ru рассказал председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов.

По его словам, на федеральном уровне нет единых правил в сфере обращения с бездомными животными. Пока в каждом регионе свои законы. В Алтайском крае, например, бездомных животных отлавливают, кастрируют или стерилизуют, содержат не более 10 дней и отпускают на волю. Усыпляют только по показанию ветеринара.

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Но в январе 2017 года Верховный суд РФ определил: эвтаназия здоровых животных незаконна, как и отлов со стерилизацией и последующим возвращением на улицу. По сути, единственный вариант — пожизненное содержание отловленных безнадзорных животных в специально созданных приютах или питомниках.

"Мы считаем, надо вводить обязательное чипирование всех домашних собак (это уже касается закона о домашних животных, который также до сих пор не принят на федеральном уровне — прим.ред.), чтобы собственник животного нес ответственность, дать более широкий спектр возможности по эвтаназии, конечно, по показаниям ветеринаров. При необходимости регулировать численность, соблюдая принцип гуманности", — сказал Борис Трофимов.

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Законодательное Собрание Приморского края обратилось ко всем региональным парламентам страны с просьбой поддержать обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Приморские депутаты настаивают на необходимости принятия федерального закона, который четко определит, что же делать с такими животными.

В Алтайском крае с 2015 года госполномочия в сфере бездомных животных исполняют власти городов и районов. В год из краевого бюджета выделяется 6-8 млн рублей. Так что именно на плечи муниципалитетов ложится содержание приютов. И это проблема, потому что до сих пор не все муниципалитеты справились с задачей систематического отлова, что уж говорить о содержании. Вопрос, конечно, в деньгах.

Например, в 2016 году в регионе отловили более 11 тысяч бездомных собак. Около половины животных приходится усыплять, на это требуются показания ветеринара. Но проводили такую работу только в 41 районе и городе края, это чуть более половины городов и районов региона. Остальные либо так и не создали мест передержки, либо не нашли компанию, которая бы этим занималась, либо просто от жителей не было заявок на отлов. А некоторые муниципалитеты просто боятся ответственности из-за неточности законодательства.