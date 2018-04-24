ЦБ спрогнозировал рост экономики страны в первом и третьем кварталах 2018 года по 0,4%, пишут "Известия".

Несмотря на новые санкции США и падение курса рубля, регулятор фактически сохранил прежний прогноз. По оценке аналитиков, это означает, что внешний шок оказался кратковременным и не оказал влияния на ВВП России.

Министерство экономического развития, в свою очередь, допустило, что влияние девальвации рубля на экономику страны возможно в случае ее продолжительности: к коротким шокам реальный сектор стал устойчивым.

В то же время не исключается вероятность, что прогноз может быть скорректирован в зависимости от бюджетных и геополитических факторов, а также ситуации с соглашением ОПЕК+, предусматривающим заморозку добычи нефти.