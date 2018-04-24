Подводный беспилотник создадут в России

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о планах в течение двух лет создать беспилотный аппарат, который сможет погружаться на глубину до 12 километров, сообщает РИА "Новости".

"В течение двухлетнего срока мы отработаем и завершим строительство подводного аппарата, который сможет опускаться на глубину 12 километров", — рассказал Рахманов.

Он отметил, что в настоящее время в конструкторском бюро "Малахит" в Санкт-Петербурге также фактически завершается создание подводного аппарата, способного опускаться на глубину до 6 километров.