Министерство энергетики получило право изымать земельные участки, необходимые для обеспечения эксплуатации объектов федерального значения, обеспечивающих деятельность естественных монополий, пишет "Парламентская газета".
Речь идет об объектах энергетических систем, систем электро-, газоснабжения, теплоснабжения, а также объектах трубопроводного транспорта.
В соответствии с изменениями, Минэнерго будет утверждать схему расположения участка в целях его образования для последующего изъятия земель для федеральных нужд.
Постановлением также установлено, что министерство теперь будет принимать решение и о резервировании указанных земель.
В настоящее время ведомство может принимать решение об изъятии по основаниям, связанным со строительством, реконструкцией объектов федеральных энергосистем, объектов использования атомной энергии, объектов систем электро-, газо-, теплоснабжения федерального значения, объектов федерального трубопроводного транспорта, линейных объектов.
Комментарии
Минэнерго будет утверждать схему расположения участка в целях его образования для последующего изъятия земель для федеральных нужд.
что, священное право частной собственности в РФ уфсе...
ежели ЛЭП проходит на вашим дачным участком то дачный участок уже и не ваш
А компенсировать изъятие - не?
Ой, поднимут вас на вилы...
Земли изымать, людей обращать в крепостных.