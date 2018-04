Герцогиня Кембриджская Кэтрин Элизабет Маунтбэттен-Виндзор родила третьего ребенка, который становится пятым по счету претендентом на британский трон, сообщает LIFE.

Третий сын герцогов Кембриджских будет носить звание Его Королевское Высочество Принц Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Младенец весит 3,8 килограмма, и они с матерью чувствуют себя хорошо. Малыш появился на свет в больнице святой Марии в Паддингтоне. Королевская чета уже показала миру своего третьего ребенка.

JUST IN: The Duke and Duchess of Cambridge, Will & Catherine, greet well wishers outside the hospital with their new baby boy just hours after his birth pic.twitter.com/8TBsj9PYmb