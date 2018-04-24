Герцогиня Кембриджская Кэтрин Элизабет Маунтбэттен-Виндзор родила третьего ребенка, который становится пятым по счету претендентом на британский трон, сообщает LIFE.

Третий сын герцогов Кембриджских будет носить звание Его Королевское Высочество Принц Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Младенец весит 3,8 килограмма, и они с матерью чувствуют себя хорошо. Малыш появился на свет в больнице святой Марии в Паддингтоне. Королевская чета уже показала миру своего третьего ребенка.

JUST IN: The Duke and Duchess of Cambridge, Will & Catherine, greet well wishers outside the hospital with their new baby boy just hours after his birth pic.twitter.com/8TBsj9PYmb — MSNBC (@MSNBC) April 23, 2018

Поздравления отправила через Twitter британский премьер-министр Тереза Мэй: "Мои самые лучшие пожелания герцогу и герцогине Кембриджским в связи с рождением мальчика. Желаю им огромного счастья в будущем".

Бывшая первая леди США Мишель Обама также поздравила семейную пару с рождением третьего ребенка: "Мы с Бараком рады поздравить герцога и герцогиню Кембриджских с рождением нового члена семьи! Мы надеемся вскоре встретиться с ним на пижамной вечеринке в Кенсингтонском дворце. Я надену свой халат".