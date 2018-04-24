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Вахтовик из Алтайского края погиб на золотоносном месторождении "Асачинское" в Елизовском районе Камчатского края, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Информация об обнаружении тела мужчины поступила 20 апреля. По данному факту была организована доследственная проверка.

Органы следствия установили, что днем 20 апреля проходчик ЗАО "Тревожное Зарево", находясь в штольне, во время работ при прокладке вентиляционно-ходовой выработки упал с высоты около 40 метров.

В результате мужчина скончался. Правоохранители также установили, что мужчина прибыл на работу вахтовым методом.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана надлежащая юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность работников на предприятии", — добавляют в СКР.