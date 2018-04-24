Вторник, 24 Апрель, 11:48

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 61,77
€ 75,79
535946
14°
Обь
390см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Вахтовик из Алтайского края погиб на золотоносном месторождении на Камчатке

, ИА "Амител"
По данным органов следствия, он упал с высоты 40 метров

Фото: molnet.ru

Вахтовик из Алтайского края погиб на золотоносном месторождении "Асачинское" в Елизовском районе Камчатского края, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Информация об обнаружении тела мужчины поступила 20 апреля. По данному факту была организована доследственная проверка.

Органы следствия установили, что днем 20 апреля проходчик ЗАО "Тревожное Зарево", находясь в штольне, во время работ при прокладке вентиляционно-ходовой выработки упал с высоты около 40 метров.

В результате мужчина скончался. Правоохранители также установили, что мужчина прибыл на работу вахтовым методом.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана надлежащая юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность работников на предприятии", — добавляют в СКР.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
11:40
Хватит кошмарить: количество проверок бизнеса в Алтайском крае сократилось 0
11:34
Депутат из Владивостока осуждена за фальсификацию своего избрания 0
11:22
Жителя Алтая обвиняют в хищении гитары, кепки и денег с банковской карты 0
11:20
Пицца в подарок: барнаульцев готовят к майским праздникам 0
11:13
Единый экзамен на права: ГИБДД хочет объединить площадку и город 0
11:06
Самоуправство управляющих компаний обсудят на радио Эхо Москвы в Барнауле 0
11:04
Россиянам обещают снижение цен на авиабилеты в ночь на 25 апреля 0
10:48
Эвтаназия или воля: Алтай просит Госдуму принять закон о бездомных животных 0
10:33
Третий ребенок родился у принца Уильяма и герцогини Кейт Миддлтон 2
10:24
Работы по проекту "Безопасные и качественные дороги" стартовали в Барнауле 1
10:23
Что будет, если не платить за воду: водоканал ответит на вопросы горожан 0
10:12
Минэнерго разрешили изымать земли для нужд естественных монополий 4
10:03
Проспект Ленина в Барнауле перекроют 1 мая на четыре с половиной часа 1
09:50
Стало известно, сколько жителей в крае получают зарплату на уровне МРОТ 8
09:32
Вахтовик из Алтайского края погиб на золотоносном месторождении на Камчатке 0
09:30
Оплачивайте услуги АО "Алтайэнегргосбыт" и получайте призы 0
09:24
Число погибших при наезде минивэна в Торонто возросло до десяти 0
09:14
Подводный беспилотник создадут в России 3
09:06
Центробанк спрогнозировал рост экономики России 3
08:58
ФСБ обнаружила взрывчатку на месте взрыва в жилом доме в Чите 0
08:50
"Алтай-Кокс" готовит будущих сотрудников уже с вузов 2
08:46
Жители Повалихи показали дорогу после ремонта: теперь ничто не проедет 6
08:38
Страны "Большой семерки" могут ввести новые санкции против России 1
08:24
МИД рассказал о размере российской помощи развивающимся странам 7
08:17
Лига "КВН-Алтай" ушла в полугодовой отпуск после второго четвертьфинала 0
08:04
Ресторан кавказской кухни "Пили-Швили" открылся в центре Барнаула 13
07:54
Ежедневник: чем запомнилось 24 апреля 0
07:40
Ирина Петеляева: "Справедливая Россия – партия регионов" 0
07:31
С пузырьками вода: пять мифов о газировке 0
07:30
Успеть спасти жизнь. Единственный шанс для Алины 2
07:22
Росимущество через суд пытается передать Росавтодору старый мост в Барнауле 9
07:15
Чем удивят барнаульцев городские парки летом 2018 года 0
07:03
Как вернуть полмиллиона рублей за покупку квартиры в ЖК "Марс" 0
06:48
Квартиру с двумя гардеробами и тремя лоджиями продают в Барнауле за 9,3 млн 8
06:41
Куда сдать клеща на исследование и сколько стоит вакцина иммуноглобулина 8
06:32
Папа-затейник, или Что происходит, когда детей оставляют с отцами 0
06:23
Несмешные шутки: неизвестные разрисовывают автомобили барнаульцев краской 29
06:14
Ветер и тепло до +22 градусов ожидают в Алтайском крае 24 апреля 0
06:01
От 12 837 руб.: краевые власти не разделяют опасений профсоюза из-за МРОТ 0
05:58
Сотрудника Центробанка арестовали по подозрению в мошенничестве 1
04:47
Путин ужесточил наказание за кражу с карт и банковских счетов 0
03:09
Советник президента пояснил, откуда в его кабинете портрет Сталина 1
02:38
СМИ: Путин планирует выделить на дороги и медицину еще 10 трлн рублей 6
01:59
Уфологи выяснили, какое место на Земле посещают инопланетяне 0
00:36
Ученые выяснили, как просчитать реакцию организма на вакцину 0
23:52
Правительство Армении ушло в отставку 2
23:35
Блокировка IP-адресов Google вызвала проблемы с продажей ОСАГО 1
23:19
Месси назвали самым высокооплачиваемым футболистом в мире 0
22:49
СК: 80-летний житель Алтайского края убил жену, ранившую его ножом 1
22:28
Роскомнадзор объяснил, почему страница Google.ru может быть недоступна 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.