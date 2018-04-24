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Стало известно, сколько жителей в крае получают зарплату на уровне МРОТ

, ИА "Амител"
В регионе более 60 тысяч бюджетников имеют уровень оплаты в 9489 рублей, с 1 мая эта сумма вырастет до 11 163 рублей

Фото: agenda-u.org

Председатель регионального Заксобрания Александр Романенко сообщил, что сегодня в Алтайском крае более 60 тысяч человек получают зарплату на уровне МРОТ. При этом для его повышения с 9489 рублей до 11 163 рублей краю действительно до конца года потребуется 4 млрд рублей, как ранее настаивали профсоюзы.

По словам Романенко, в каждом бюджетном учреждении был проведен анализ, расчет затрат, необходимых для выполнения новых требований. В бюджетной сфере получателями МРОТ являются более 60 тысяч человек — в здравоохранении, в образовании, в культуре и спорте, в дошкольном, дополнительном образовании и т. д.

"С самого начала анализа было понимание, что Алтайский край, равно как и все субъекты Федерации, самостоятельно с решением этого вопроса не справится... Действительно, общая потребность предварительно оценена в 4 миллиарда рублей. Сейчас мы закрываем проблему полугодия. Но на этом работа не прекращается. Мы будем изыскивать ресурсы у себя и продолжим запрашивать средства в федеральном бюджете. Это вполне логично, ведь эти вопросы поставлены федеральным законодательством", — сообщил Александр Романенко.

Напомним, ранее министр финансов Алтайского края Владимир Притупов рассказывал, что изначально региону на повышение МРОТ с 1 мая и его уравнивание с прожиточным минимумом федеральный центр выделил 907 млн рублей, еще 1,1 млрд рублей добавлял сам регион.

Однако на днях стало известно, что субъект получит дополнительную дотацию в размере 772 млн рублей. Таким образом, всего на повышение МРОТ в Алтайском крае из всех источников будет направлено 2,679 млрд рублей.

Тем временем краевой профсоюз считает, что пока озвученных сумм для повышения МРОТ не хватит, чтобы избежать оптимизации на местах. Особенно актуально это для школ и больниц. Из-за того, что МРОТ резко вырастет у техперсонала, под "нож" в отдельных случаях придется пустить, например, педагогов. Так, ранее руководитель профсоюза работников образования Алтайского края Юрий Абдуллаев утверждал, что сокращения могут коснуться примерно полутора тысяч учителей по всему региону. Однако и участь оставшихся незавидна — каждый из педагогов получит в нагрузку как минимум две ставки, что приведет к раннему физическому и эмоциональному выгоранию самого учителя, а также постепенному снижению качества образования в целом, считает г-н Абдуллаев.

"О роли профсоюзов в ситуации вокруг повышения МРОТ могу сказать, что в определенном смысле они выполнили свою функцию, встав на защиту работников. Только один важный момент: в следующий раз, прежде чем кричать "пожар!" и разводить панику и неразбериху в обществе, надежнее и правильнее обратиться за разъяснением к краевым властям", — резюмировал спикер АКЗС.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

24.04.2018 10:04
- гость -

150 евро это ппц, при минималке в той же Франции 800 евро

0  0
24.04.2018 10:08
bservice

"прежде чем кричать "пожар!" и разводить панику и неразбериху в обществе, надежнее и правильнее обратиться за разъяснением к краевым властям", — резюмировал спикер АКЗС." телефон дайте и обратимся, лучше домашний этого спикера с адресом народ к нему и пойдет за деньгами. Зарплата в АКЗС многим больше, чем у учителя. Там нуль стоит после цифры у учителя перед цифрой. 400000 и 004000 есть разница

0  0
24.04.2018 10:24
- гость -

Зарплата бюджетников полностью соответствует их гражданской позиции. Ежели вас раком поставили - зачем деньги платить?!

0  0
24.04.2018 10:29
- гость -

80% одобряют

0  0
24.04.2018 10:54
A1isa

60 тыс. это только бюджетников, а сколько еще не бюджетников? и это без вычета налогов, -13% останется 9700 даже до 130 евро не дотягивает

0  0
24.04.2018 11:06
- гость -

уже День международной солидарности трудящихся на носу, а прожиточного минимума на 4-й квартал в Алтайском крае все нет, видать будет после инагурации во избежании...

0  0
24.04.2018 11:33
- гость -

24.04.2018 10:54
A1isa
А у небюджетников другой минимальный уровень))) Как обычно.

0  0
24.04.2018 11:36
многодетный

Хватит подымать МРОТ . Моя семья с 1 мая станет еще беднее еще на 18%, а по сравнению с тем годом на 40% беднее . Вы меня в НИЩЕТУ вгоняете

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