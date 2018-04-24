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Проспект Ленина в Барнауле перекроют 1 мая на четыре с половиной часа

, ИА "Амител"
Ограничение движения связано с проведением в центре города праздничной эстафеты

Фото: cheltv.ru

Проспект Ленина в Барнауле перекроют 1 мая на четыре с половиной часа, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Это связано с проведением в этот день праздничной эстафеты на призы газеты "Алтайская правда". Парад-открытие соревнований состоится в 10:30, а старт первой эстафеты назначен на 11:00.

В этой связи проспект Ленина будет перекрыт на участке от проспекта Строителей до улицы Гоголя с 10:30 до 15:00.

Ограничение движения отразится на работе общественного транспорта — автобусы пустят в обход перекрытого участка Ленинского проспекта по Комсомольскому и Красноармейскому проспектам.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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24.04.2018 10:50
Filin

на стадионе бегать надо

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