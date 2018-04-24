В Алтайском крае сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в совершении кражи гитары и денег с банковской карты, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

В Камне-на-Оби из частного дома были похищены гитара, кепка и куртка, в которой находились денежные средства в сумме более одной тысячи рублей и банковская карта с пин-кодом. С похищенной карты в одном из банкоматов города были сняты находившиеся на счету 30 тысяч рублей.

Отмечается, что хозяин покинул дом всего на один час, оставив входную дверь незапертой.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель 1989 года рождения. У злоумышленника стражи правопорядка изъяли денежные средства в сумме более 3000 рублей, куртку и банковскую карту. Гитару полицейские изъяли у водителя такси, которому подозреваемый продал ее за одну тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.