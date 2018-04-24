Во Владивостоке депутат Зинаида Ким признана виновной в организации фальсификации избирательных документов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на региональный СКР.

Как сообщается, подсудимая с 12 августа по 18 сентября 2016 года с целью получения статуса депутата разработала план по фальсификации. Она консультировала людей о том, как надо проголосовать, а также обеспечила явку на участковую избирательную комиссию граждан, голосующих с использованием предоставленных ею открепительных удостоверений третьих лиц.

Член избиркома сфальсифицировала избирательные документы, а именно внесла в список избирателей недостоверные сведения о голосовавших лицах, которые в выборах участие не принимали, в голосовании не участвовали.

Суд назначил депутату наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Второй подсудимой назначено наказание 1,5 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

О преступлении стало известно благодаря резонансной видеозаписи, опубликованной в приморских СМИ.