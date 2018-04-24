Фото: barnaul.org

Работы в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" стартовали в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Так, накануне организация-подрядчик в лице "Алтайдорстроя" приступила к фрезерованию дорожного покрытия на улице Панфиловцев. Общая площадь работ здесь, как уточняют в мэрии, составляет 11 тысяч квадратных метров.

Кроме того, на текущей неделе начнется ремонт дорог по Лесному тракту, улице Свердлова, улице Карла Маркса и улице Привокзальной.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, в 2018 году в рамках проекта в краевой столице отремонтируют 44 улицы общей протяженностью более 72 километров.

Финансовая сторона вопроса такова: на реализацию проекта в региональном центре в 2018 году выделено 911,1 миллиона рублей. Из этой суммы 637,5 миллиона рублей дается из федеральной казны, 158,4 миллиона — из краевого бюджета и 115,2 миллиона выделяет город.