На вопросы барнаульцев, связанные с задолженностью по оплате услуг водоснабжения, ответят специалисты Росводоканала.

Татьяна Колганова

26 апреля на портале Amic.ru пройдет онлайн-конференция, посвященная теме задолженности абонентов за услуги водоснабжения и водоотведения.

Коммерческий директор Росводоканала Татьяна Колганова готова рассказать о том, как производятся начисления, где и как можно произвести оплату и куда обращаться, чтобы уточнить размер долга, а также что будет, если не оплачивать услугу вовремя, и что делать, если долг есть, а погасить его нет возможности.

Онлайн-конференция на Amic.ru пройдет 26 апреля с 10 до 11 утра.