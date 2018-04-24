Фото: aviasales.ru

Россиянам обещают удешевление авиабилетов в ночь на среду, 25 апреля, сообщает ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии ratanews.ru.

"В ночь со вторника на среду, 25 апреля, в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта — прим. ред.) курсы валют в системах бронирования составят €1 – 76 рублей, $1 – 62 рубля. Сейчас (с 18 по 14 апреля включительно) курс такой: €1 – 77 рублей, $1 – 62.50 рубля. То есть курс евро снизится на 1 рубль, доллара – на 50 копеек. Напомним, что для расчета применяется курс Центробанка по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону", — говорится в сообщении.

В итоге, как отмечается, на каждые 100 евро стоимости билета отправляющиеся в путешествие граждане смогут сэкономить дополнительные 100 рублей. "Эта разница будет особенно чувствительна для дорогих билетов", — утверждает издание.

Напомним, что существенное удорожание авиабилетов на международные рейсы россияне ощутили во второй декаде апреля в связи с ростом курса валют и ослаблением рубля.