Сегодня, 24 апреля, в 17-00 в прямом эфире программы "Тема дня" на радиостанции Эхо Москвы в Барнауле (69.11 УКВ) обсудят работу управляющих компаний.

Какие действия домоуправов являются самоуправством и ведут к убыткам жильцов? Можно ли отключить от электросетей многоквартирного дома киоски, гаражи и другие объекты по желанию собственников? Как выгоднее платить за электричество: через управляющую компанию или по прямым договорам с ресурсовиками? Эти и другие вопросы будут заданы гостю студии — генеральному директору Барнаульской горэлектросети Ивану Василиади.

Напомним, что эфир прямой и любой дозвонившийся может задать свой вопрос. Начало в 17-00. Звоните по телефону (3852) 68-33-40.

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