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Части практического экзамена по сдаче на водительские права — площадку и город — могут объединить, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на главу ГИБДД России Михаила Черникова.

"Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки", — отметил руководитель Госавтоинспекции.

Михаил Черников полагает, что в результате это позволит получить "более грамотного водителя" и, как следствие, минимизировать аварийность.

Согласно его данным, сегодня не более 8% претендентов на получение водительских прав сдают экзамены с первого раза.

В данный момент изменения, которые предлагает Госавтоинспекция, обсуждаются в Министерстве образования и науки.