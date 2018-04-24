Автоцентр АЕМ принял участие в "Апрельском кураже"

Любители соревнований 4x4 смогли оценить профессиональный уровень подготовки автомобилей участников уже на абсолютно новой площадке – Правобережный тракт, 25, рядом с "Леруа Мерлен".
Кольцевой формат гонки и сама особенность площадки позволили в этот раз сделать соревнования более доступными для просмотра каждого участка гонки. А массовые старты добавили невероятную зрелищность.
Мы собрали для вас несколько наиболее интересных кадров.
Месяц апрель порадует еще одним приятным событием – это день открытых дверей с максимальными скидками этой весны на TOYOTA (смотри таблицу). И только в эти дни посетители смогут познакомиться с абсолютно новой Toyota Camry.
Уже 26, 27 и 28 апреля в "Тойота Центр АЕМ" на ул. Попова, 165
* реклама. Не является публичной офертой. Подробности в "Тойота Центре АЕМ", 2018 год
Справка:
Автоцентр АЕМ является единственным официальным дилером в Алтайском крае следующих брендов:
- Toyota
- Volkswagen
- Lexus
- Audi
"Тойота Центр АЕМ":
г. Барнаул, ул. Попова, 165 а
Все подробности акции по телефону: 8 (3852) 23-23-23
Часы работы:
Понедельник-пятница с 9-00 до 20-00
Суббота-воскресенье с 9-00 до 17-00
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