Более 22,5 тысяч проверок бизнеса провели контролирующие органы Алтайского края в 2017 году. Это меньше, чем годом ранее, но предприниматели продолжают жаловаться на административные препоны. Такие данные содержатся в отчете уполномоченного по правам предпринимателей Павла Нестерова. Этот отчет он представит депутатам краевого парламента на сессии в четверг, 26 апреля.
Итак, в 2017 году все органы контроля, кроме Ростехнадзора, провели 22 тысячи 517 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них 16,2 тысячи проверок были внеплановыми. Годом ранее было проведено всего 24 тысячи 491 проверка, сказано в отчете бизнес-омбудсмена. Лидер по количеству проверок — Государственная инспекция Алтайского края (более шести тысяч проверок в год). Роспотребнадзор провел в 2017 году почти две тысячи проверок, Государственная инспекция труда — 1,4 тысячи и МЧС – 670 проверок.
"В сфере соблюдения прав предпринимателей за 2017 год прокурорами края выявлено 3230 нарушений, в целях устранения которых внесено 663 протеста на незаконные правовые акты, внесено 842 представления. 391 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 63 – к административной", — сказано в отчете.
Например, местные власти 43 районов края не соблюдали сроки предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство, ввод объекта в эксплуатацию, уведомлений об отказе в выдаче разрешений на строительство.
Контролирующие органы допустили более 1,2 тыс. нарушений при проверках. Это, например, проверки без оснований, нарушение процедуры.
По данным Федеральной налоговой службы РФ, на 1 января 2018 года в Алтайском крае зарегистрировано 46 652 индивидуальных предпринимателя, 2 867 крестьянских (фермерских) хозяйств и 43 458 юридических лиц (коммерческих организаций, за исключением унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций).
Самому уполномоченному в 2017 году поступило 312 обращений, это почти на треть больше, чем годом ранее. Почти половина — из Барнаула. Чаще всего жалуются на вопросы земельно-имущественных отношений, проблемы финансово-кредитных отношений, действия органов контроля и правоохранительных органов (полиция, прокуратура, СУ СК).
Павел Нестеров подчеркнул, что Алтайский край по итогам 2017 года на заседании Госсовета попал в группу регионов "с уровнем внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности выше среднероссийского". Регион распоряжением Правительства РФ отнесен к группе субъектов, демонстрирующих высокую динамику развития экономики и налогового потенциала. Также Алтайский край в прошлом году вошел в первую десятку регионов России по темпам развития туризма.
Что же касается самих предпринимателей (по итогам опроса 263 бизнесменов из 50 муниципалитетов), то они отмечают следующее:
- 60% опрошенных удовлетворены условиями ведения бизнеса в крае,
- 53,7% считают, что административная нагрузка на бизнес за последний год не изменилась, 31,1% считают, что увеличилась,
- 35,4% опрошенных пожаловались на административные барьеры со стороны Федеральной налоговой службы, 18,5% — Роспотребнадзора, 8,1% — прокуратуры, 6,9% — Россельхознадзора и 5,8% — Ростехнадзора.
По мнению бизнес-омбудсмена, в 2017 году главными проблемами бизнеса стали:
- высокий уровень цен на сырье, материалы, ГСМ, тарифы, аренду;
- высокая налоговая нагрузка и обязательные платежи, излишнее налоговое администрирование;
- недоступность финансово-кредитных ресурсов для начала и ведения бизнеса, высокий банковский процент и большие комиссионные издержки, проблема получения кредитов в банке;
- недостаток квалифицированных кадров;
- недобросовестная конкуренция со стороны теневого бизнеса и другое.
Комментарии
Если не проверять, нормы строительства и ремонта зданий, противопожарную безопасность, качество продукции, то трагедии на подобии кемеровской будут происходить в десятки раз чаще.
ДА ЛАДНО!!!! Меня налоговики трижды дергали за год!!! Проверяют партнеров, и с нас доки требуют!!!
24.04.2018 11:48
- гость -
ну ну, если у людей нет денег на качественное молоко, как по твоему проверяющий чиновник может заставить делать качественное молоко, оно прокиснет в магазине и не принесет прибыль. Бизнес никогда не будет делать продукцию которую не покупают, от слова никогда. и так во во всем. автобус хочу как в Германии, а цену как там не хочу, сервис и безопасность в кинотеатре как на западе, а билет в 10 раз дешевле. Хочу чтобы на автовазе машины делали лучше мерседеса и в 20 раз дешевле. Примеров можно много привести,да бараны все равно не поймут, а остальные и так понимают
Кол-во проверок у всех моих знакомых увеличилось. Часто увеличилось кратно!
24.04.2018 13:10
- гость -
Естественно - надо пополнить казну. Любой ценой.
24.04.2018 13:44
- гость -
проверки казну не пополняют!!!!! они работать мешают!!!! тратишь время на всякую писанину вместо того чтобы деньги зарабатывать