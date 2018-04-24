Более 22,5 тысяч проверок бизнеса провели контролирующие органы Алтайского края в 2017 году. Это меньше, чем годом ранее, но предприниматели продолжают жаловаться на административные препоны. Такие данные содержатся в отчете уполномоченного по правам предпринимателей Павла Нестерова. Этот отчет он представит депутатам краевого парламента на сессии в четверг, 26 апреля.

Итак, в 2017 году все органы контроля, кроме Ростехнадзора, провели 22 тысячи 517 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них 16,2 тысячи проверок были внеплановыми. Годом ранее было проведено всего 24 тысячи 491 проверка, сказано в отчете бизнес-омбудсмена. Лидер по количеству проверок — Государственная инспекция Алтайского края (более шести тысяч проверок в год). Роспотребнадзор провел в 2017 году почти две тысячи проверок, Государственная инспекция труда — 1,4 тысячи и МЧС – 670 проверок.

"В сфере соблюдения прав предпринимателей за 2017 год прокурорами края выявлено 3230 нарушений, в целях устранения которых внесено 663 протеста на незаконные правовые акты, внесено 842 представления. 391 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 63 – к административной", — сказано в отчете.

Например, местные власти 43 районов края не соблюдали сроки предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство, ввод объекта в эксплуатацию, уведомлений об отказе в выдаче разрешений на строительство.

Контролирующие органы допустили более 1,2 тыс. нарушений при проверках. Это, например, проверки без оснований, нарушение процедуры.

По данным Федеральной налоговой службы РФ, на 1 января 2018 года в Алтайском крае зарегистрировано 46 652 индивидуальных предпринимателя, 2 867 крестьянских (фермерских) хозяйств и 43 458 юридических лиц (коммерческих организаций, за исключением унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций).

Самому уполномоченному в 2017 году поступило 312 обращений, это почти на треть больше, чем годом ранее. Почти половина — из Барнаула. Чаще всего жалуются на вопросы земельно-имущественных отношений, проблемы финансово-кредитных отношений, действия органов контроля и правоохранительных органов (полиция, прокуратура, СУ СК).

Павел Нестеров подчеркнул, что Алтайский край по итогам 2017 года на заседании Госсовета попал в группу регионов "с уровнем внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности выше среднероссийского". Регион распоряжением Правительства РФ отнесен к группе субъектов, демонстрирующих высокую динамику развития экономики и налогового потенциала. Также Алтайский край в прошлом году вошел в первую десятку регионов России по темпам развития туризма.

Что же касается самих предпринимателей (по итогам опроса 263 бизнесменов из 50 муниципалитетов), то они отмечают следующее:

60% опрошенных удовлетворены условиями ведения бизнеса в крае,

53,7% считают, что административная нагрузка на бизнес за последний год не изменилась, 31,1% считают, что увеличилась,

35,4% опрошенных пожаловались на административные барьеры со стороны Федеральной налоговой службы, 18,5% — Роспотребнадзора, 8,1% — прокуратуры, 6,9% — Россельхознадзора и 5,8% — Ростехнадзора.

По мнению бизнес-омбудсмена, в 2017 году главными проблемами бизнеса стали: