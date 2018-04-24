В Шипуновском районе правоохранители задержали мужчину, похитившего из дома односельчанки телевизор и тумбу, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как отмечается, в дом женщины злоумышленник проник через окно веранды, изнутри открыл входную дверь и через нее вынес похищенное имущество.
В этот же день по подозрению в краже был задержан ранее судимый местный житель 1988 года рождения.
"Полицейским мужчина пояснил, что похищенный телевизор он поменял на несколько бутылок спиртного, а тумбу оставил во дворе у одной из местных жительниц", — говорится в сообщении ведомства.
Все похищенное имущество правоохранители изъяли и вернули хозяйке.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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