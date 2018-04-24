Фото: moyaokruga.ru
ГИБДД выступила с предложением разыгрывать номера для автомобилей на аукционе, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на главу Госавтоинспекции РФ Михаила Черникова.
По словам руководителя ГИБДД, в рамках проекта закона "О регистрации транспортных средств" запланирована такая процедура, при которой госномера в подразделениях ГИБДД выдавать уже не будут — владелец машины сам будет выбирать буквы и цифры, которые ему нравятся.
Также Черников добавил, что желаемые номера будут разыгрываться на аукционе. Такая практика, полагает руководитель Госавтоинспекции, позволит исключить коррупционные моменты.
Кроме того, в ГИБДД рассматривают вариант встраивания электронных чипов в государственные регистрационные знаки. Это предлагается сделать в целях улучшения функционирования системы фотовидеофиксации.
Комментарии
давно пора.
Бред! Вы бы ГИБДД лучше занялись безопасностью движения на дорогах, а не розыгрышами и продажами. Хотя это у вас и сейчас не плохо получается продавать номера.
Вот вообще пофиг на блатоту номера. Ну ладно если раньше могло повезти и получить че-ть красивое.Бесплатно!!! Но чтоб я платил за красоту цифр.... Бред.
И вообще чем хуже запоминается - тем лучше )))