Сенатор Совфеда Ирина Гехт предложила ввести штрафы в размере 50-100 тысяч рублей за распространение недостоверной информации, пишут "Известия".
Гехт заявила, что идея разработки документа у нее появилась из-за участившихся случаев "экологического экстремизма". По ее словам, на митингах, посвященных экологическим вопросам, россиянам предоставляют неправильную информацию.
Сенатор считает, что распространением достоверной информации должны заниматься "органы власти, курирующие ту или иную тематику".
Сейчас разрабатываются соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
"Мы с экспертами и общественниками сейчас обсуждаем, как прописать эту норму в Административном кодексе. Чтобы люди взвешивали, что говорят, и лишний раз не играли на эмоциях, а давали объективную оценку", — заявила Гехт.
За распространение информации, которая не является официальной, сенатор предлагает наказывать физических лиц и некоммерческие организации. Причем штрафовать предполагается за информацию любой тематики, включая вопросы прививок, ВИЧ-диссидентства и не только.
"Для физических лиц штрафы в пределах 50-100 тысяч рублей были бы достаточно серьезным наказанием, которое заставит людей задуматься о том, что они говорят", — сказала Гехт.
Исполнительный директор "Гринпис России" и председатель комиссии СПЧ по экологическим правам Сергей Цыпленков заявил, что подобная норма может быть использована властями против гражданского общества.
Комментарии
За распространение информации, которая не является официальной
-----------
То есть если какой-нибудь баран единорас заявит, что чёрное есть белое, а белое есть чёрное, то все с ним должны согласится?
Есть встречное предложение - за предоставление недостоверной информации должностных лиц штрафовать от 100 000 до 450 000 руб.
за предоставление недостоверной информации
---------------------
Самый главное, это кто будет определять достоверность информации
Официальная версия: инфляция достигла исторического минимума, реальные доходы населения растут.
Реально: посмотрел на ценники в магазине - выросли, в квитанциях ЖКХ выросло, бенз.дорожает, доходы людей не повышаются, а зачастую снижаются.
За этот пост должны оштрафовать? Маразм крепчает!
Про 25 миллионов новых высокотехнологичных мест и "ихтамнет" - это была достоверная информация?
24.04.2018 13:05
- гость -
Про 25 миллионов новых высокотехнологичных мест и "ихтамнет" - это была достоверная информация?
Конечно! Или вы верите своим лживым глазам?
Ребяты! Вы за это проголосовали!!!
В наглую закрывают рты, только теперь это будет законно. Ну что и требовалось доказать, законы пишутся не для народа, а для определенного круга лиц. Если это протащать, то можно смело считать что в России вернулось крепостное право причем уже официально, не официально оно уже давно. В Армении правительство и премьер стал не угоден, быстро выгнали, а у нас попробуй тявкнуть, сразу ФСБ или Росгвардия грохнет(в прямом смысле), ибо рабы должны молчать и смирно повиноваться. Президент у нас нормальный, он многое чего для страны сделал, но вот свита его охамела совсем и я думаю он просто уже не в силах что то сделать или просто боится.
Я голосовал не за это. Просто у нас "голосуй-не голосуй", всё равно получаешь "это"
РАБы должны РАБотать. НЕ мешайте ИМ жить спокойно!!! Они сами по себе, мы сами.
"Президент у нас нормальный,.."
----
Ну вот опять, царь хороший, бояре плохие...
"Начните с того, что посадите трёх своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что."(с) Ли Куан Ю
За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчаааать! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — сто лир, за проливной дождь — двести лир, с громом и молнией — триста лир. Молчаааать!
Ну что и требовалось доказать, законы пишутся не для народа, а для определенного круга лиц.
ну дык "право есть возведенная в закон воля господствующего класса"
все по учебнику
захотели капитализму с 200-тя сортами колбасы - теперь ешьте двумя ложками
Хочу напомнить, что журналиста, заявившего, что в 9/11/2001 в Нью-Йорке погибло больше 10 000 человек посадили на 5 лет и выписали штраф в $3 000 000. И это в "самой демократичной стране".
24.04.2018 13:03
- гость -
Показываешь фотографии ценников N-месяцев назад, показываешь зарплатные квитки за тот период, показываешь ценники за сегодня и квитки за последний месяц, и тогда информация не может считаться недостоверной. Экспертизу фотографий и квитков будет делать тот, кто заявит, что они фальшивка.
24.04.2018 12:52
Куда идет Россия?
А вот это дельное предложение в купе с этим законом.
24.04.2018 13:05
- гость -
А ты докажи, что они там есть. Тебе ЦРУ памятник при жизни поставит!
С 2016 года у них висит награда за документальное подтвержденные "онитаместь" в $50 000 0000.
Ты прикинь сколько бабала ты теряешь?!!!
Филя, журналист чем отличается от обыкновенного физического лица?
Как его звали кстати? Надо проверить
"А ты докажи, что они там есть."
-----
А ты что, не веришь своему президенту?
24.04.2018 13:45
Мэтью Томпсон
Про то, что его посадили, я узнал из фильма Майкла Мура.
24.04.2018 13:48
- гость -
Ну это же ты спел ""ихтамнет"" вот иди и получи награду от ЦРУ, шо "онитамточно".
Вот по успеху твоего обращения в ЦПУ с фактами мы увидим есть они там или нет.
Как укропа начнешь ловить "на слабо", так он начинает сразу стрелки переводить. Ви там всі залізничники чи що?
Сразу становится ясен уровень интеллекта сенатора Ирины Гехт, а так же "процент одарённости" всего Совфеда.
Филя, не лови укропов там где их нет
т.е по новому закону правильно будет писать в Ереване идут дожди
-гость- 14:04
Филю понять можно, ему перед Пригожиным отчитываться, сколько укропов выявил
Какую-то ересь в коментах пишут... Вообще не по теме... Лишь бы брякнуть?
24.04.2018 14:18
местный
А вдруг перед порохм? Тот платит за сдачу уклонистов. 10 укропов сдал гривну получил. А это уже 2 рубля 30 копеек. xD