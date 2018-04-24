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Глава Барнаула Дугин упал на две позиции в рейтинге мэров Сибири

, ИА "Амител"
Барнаульский градоначальник по итогам марта на седьмой позиции из 10 в рейтинге "Медиалогии"

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Глава Барнаула Сергей Дугин занял по итогам марта седьмое место из 10 в рейтинге первых лиц столиц Сибири. Традиционный рейтинг подготовила компания "Медиалогия".

"Медиалогия" проанализировала публикации с упоминанием сибирских мэров в 43 тысячах источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Вот как выглядит мартовский рейтинг

  1. Середюк Илья, глава Кемерово, медиаиндекс составляет 19 862. Это на шесть позиций выше, чем месяцем ранее.
  2. Локоть Анатолий, глава Новосибирска (13 502, минус одна строчка рейтинга).
  3. Фадина Оксана, глава Омска (9 064, минус одна позиция).
  4. Еремин Сергей, глава Красноярска (8 606, минус одна позиция).
  5. Кляйн Иван, глава Томска (5 184, плюс одна строчка).
  6. Бердников Дмитрий, глава Иркутска (4 320, минус две позиции).
  7. Дугин Сергей, глава Барнаула (4 216, минус две позиции).
  8. Кузнецов Олег, глава администрации Читы (1 038, плюс одна позиция).
  9. Голков Александр, глава Улан-Удэ (811, минус одна позиция).
  10. Михалев Анатолий, глава Читы (438, плюс одна строчка рейтинга).

Отметим, что в январе 2018 года Сергей Дугин был на четвертой  позиции с медиаиндексом 3 181.

Читайте также: Сергей Дугин признан одним из лучших градоначальников России в 2017 году

Кстати, в другом рейтинге мэров (от Центра информационных коммуникаций "Рейтинг") Дугин вошел в группу лидеров среди градоначальников столиц России. Он занял 22-ю строчку из 88 и стал лучшим мэром в Сибири в этом рейтинге.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.04.2018 12:33
- гость -

Да только за один парк Изумрудный надо уронить ниже грязи.

0  0
24.04.2018 12:42
- гость -

заголовки блещут...

0  0
24.04.2018 13:10
Павсекакий

"Глава Барнаула Дугин упал..."
-----
Упал - отжался!

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