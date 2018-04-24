Глава Барнаула Сергей Дугин занял по итогам марта седьмое место из 10 в рейтинге первых лиц столиц Сибири. Традиционный рейтинг подготовила компания "Медиалогия".
"Медиалогия" проанализировала публикации с упоминанием сибирских мэров в 43 тысячах источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Вот как выглядит мартовский рейтинг
- Середюк Илья, глава Кемерово, медиаиндекс составляет 19 862. Это на шесть позиций выше, чем месяцем ранее.
- Локоть Анатолий, глава Новосибирска (13 502, минус одна строчка рейтинга).
- Фадина Оксана, глава Омска (9 064, минус одна позиция).
- Еремин Сергей, глава Красноярска (8 606, минус одна позиция).
- Кляйн Иван, глава Томска (5 184, плюс одна строчка).
- Бердников Дмитрий, глава Иркутска (4 320, минус две позиции).
- Дугин Сергей, глава Барнаула (4 216, минус две позиции).
- Кузнецов Олег, глава администрации Читы (1 038, плюс одна позиция).
- Голков Александр, глава Улан-Удэ (811, минус одна позиция).
- Михалев Анатолий, глава Читы (438, плюс одна строчка рейтинга).
Отметим, что в январе 2018 года Сергей Дугин был на четвертой позиции с медиаиндексом 3 181.
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Кстати, в другом рейтинге мэров (от Центра информационных коммуникаций "Рейтинг") Дугин вошел в группу лидеров среди градоначальников столиц России. Он занял 22-ю строчку из 88 и стал лучшим мэром в Сибири в этом рейтинге.
Комментарии
Да только за один парк Изумрудный надо уронить ниже грязи.
заголовки блещут...
"Глава Барнаула Дугин упал..."
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Упал - отжался!