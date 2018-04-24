Фото: sputniknewslv.com
Жителя Алтайского края ждет суд по обвинению в надругательстве над детьми, изготовлении и распространении детской порнографии, а также в хранении боеприпасов.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 49-летнему мужчине инкриминируют: использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов; насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего; развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; незаконное хранение боеприпасов.
По версии следствия, с 2008 по 2017 год обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера и иные действия против половой неприкосновенности в отношении малолетних мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет. В СКР добавляют, что обвиняемый снимал все происходящее на видео.
Также установлено, что мужчина регистрировался в социальных сетях под разными именами от лица несовершеннолетних и знакомился с детьми. Во время переписки он высылал детям отснятое фото и видео порнографического характера, а также вел переписку на интимные темы.
"Всего от преступных действий обвиняемого пострадало 14 детей. В ходе расследования уголовного дела также установлена причастность мужчины к хранению боеприпасов – патронов и взрывчатого вещества", — указывают в Следственном комитете.
Психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого лицом с имеющимися у него психическими отклонениями в виде педофилии. Своей вины в совершенных преступлениях он не признал. В данный момент уголовное дело направлено в суд.
Комментарии