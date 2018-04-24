В Барнауле 45-летний сотрудник частного охранного предприятия обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в приготовлении к похищению человека из корыстных побуждений, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
"В апреле 2017 года у обвиняемого возник умысел на похищение предпринимателя с целью последующего получения выкупа за его освобождение в размере одного миллиона долларов", — говорится в сообщении.
По версии следствия, охранник подыскал исполнителя, поскольку сам не хотел исполнять задуманное, и передал ему всю информацию о бизнесмене — место жительства, сведения о работе и передвижениях.
В ходе расследования стало известно, что обвиняемый был знаком с предпринимателем и на протяжении нескольких лет пытался с помощью шантажа вымогать у него денежные средства.
Реализовать задуманное обвиняемому не удалось, так как о его планах стало известно сотрудникам краевого ОБОП.
"В ходе оперативного эксперимента по инсценировке похищения предпринимателя охранник был задержан. Однако он отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ", — говорится в сообщении СК.
Как отмечает алтайский СКР, следствием был выполнен большой объем работы: опрошены свидетели, проанализированы результаты фоноскопических, лингвистических и химических экспертиз, осмотрено значительное количество цифровых носителей с оперативным материалом.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
А кого похитить эти клоуны попытались?