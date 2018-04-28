Тест: каким вырастет ваш ребенок

Заботливые родители занимаются развитием своих детей с раннего детства. Все мы хотим для них самого лучшего, и важно не упустить момент становления характера, проявления особых талантов. Реализация в жизни – залог будущего успеха, благополучия и удовлетворения от того, чем занимаешься. Как уже сейчас определить способности у детей и помочь их развить? Пройдите тест, который поможет выявить тип характера ребенка, и узнайте, к чему он предрасположен. Исходя из этого, вы поймете, какую детскую литературу стоит выбирать для будущего ученого, космонавта или актрисы.
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Комментарии
по цвету определят кем станет мой ребенок?