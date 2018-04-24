Премьер-министру Дмитрию Медведеву было направлено обращение от Парламента Республики Калмыкия, предложившего создать в России государственный фонд по возмещению алиментов детям, родители которых уклоняются от их уплаты, сообщает RT.
В обращении отмечается, что около 10 млн детей в России воспитываются в неполных семьях, а доля детей, в отношении которых имеется задолженность по выплате алиментов, в 2016 году составила 18,3%.
"С учетом изложенного Народный хурал Республики Калмыкия обращается к вам с предложением о создании государственного фонда, который будет гарантировать содержание детей из неполных семей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов на их содержание", — говорится в обращении к Медведеву.
Также предлагается разработать механизм, согласно которому средства, уплаченные государством, будут возмещаться из средств алиментщиков-должников.
По мнению авторов инициативы, реализация идеи защитит интересы детей из неполных семей. Кроме того, это будет способствовать решению демографического вопроса в России.
Комментарии
Хорошая инициатива!
А пополнять его будут алименщики. Платил ты 25%, так + ещё 10 в фонд!, Тем самым люди под любым предлогом сначала разводиться перестанут, а потом и жениться! Хорошо у нас власть решает проблему!. Нет человеков-нет проблем!
Нет человеков-нет проблем!
ага, анатолий рыбаков не даст соврать
Придумали ерунду какую то, нерадивые отцы не платят элементы, а из каких спрашивается средств они хотят этот фонд создать, мне вот даром не надо платить кому то на содержание ЧУЖИХ детей.
Лучше бы с бизнеса олигархов начали бы брать налог с продаж , увеличили бы ставку подоходного налога с миллионеров и за счет этих средств начали бы формировать всевозможные детские благотворительные фонды и далее вкладывать эти средства в подрастающее поколение - это же наше будущее .Но Путин этого никогда не сделает . Он зависит от этих казнокрадов , потому что рыло тоже в пушку . Калмыки ставят так вопрос потому ,что законы не работают , зарплаты ниже плинтуса , отчисления если и есть то мизерные . Нормы законов порой не соответсвуют реалям жизни ни в моральных ни в физических величинам доходности населения .Те дармоеды которые сидят в ГД и получают по 500 штук очень далеки от реальности которую они построили за 20 лет .Им по барабану жизнь за МКАДом они отстаивают свои меркантильные интересы либо пользуются беспатными благами и неприкосновенностью .