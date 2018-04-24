Фото: altai-republic.ru
Работы по экологической реабилитации возобновились на Манжерокском озере, сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай.
"В результате проведенных работ улучшится качество воды, ландшафт и экологическое состояние как водного объекта, так и прилегающей территории, что, безусловно, положительно скажется на его посещаемости", — обещают региональные власти.
В настоящий момент подрядная организация размещает донный грунт на картах намыва.
Напомним, что проект, направленный на восстановление биобаланса и самоочищение Манжерокского озера, был разработан республиканским министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.
Работы финансируются из федерального бюджета. Сумма вложений составляет 72 миллиона рублей.
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