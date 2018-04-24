Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что в Госдуме обсуждают возможность ввести дополнительное наказание для компаний, соблюдающих антироссийские санкции США и других стран, сообщает "Интерфакс"
По словам Исаева, в отношении граждан можно ввести уголовную ответственность. В отношении компаний планируется установить высокие штрафы.
Этот вопрос сейчас обсуждается в нижней палате парламента, отметил депутат Исаев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести меры ответственности в отношении тех, кто в своей деятельности на территории России будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств. Также он не исключил возможность введения уголовного преследования за исполнение американских ограничительных мер.
Комментарии
неушто Грефа посадят!? не хочет он открывать Сбербанк в Крыму lol