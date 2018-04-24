Крайизбирком не выявил каких-либо нарушений после того, как было проведено "вскрытие" списков избирателей на 6 УИКах в Алтайском крае. Речь идет о завершившихся месяц назад президентских выборах. Ранее провести проверку опечатанных мешков на предмет соблюдения закона по включению избирателей в списки по месту нахождения распорядился ЦИК.
Дополнительная проверка в крае затронула УИКи № 11 (Алейск), 63 (Барнаул), 1615, 1630, 1633, 1634 (все расположены в Топчихинском районе).
Как рассказала председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова в рамках пресс-конференции 24 апреля, никакого "двойного" голосования на данных участках не было. Проверялись три человека. Оказалось, что эти избиратели дважды подали заявление о голосовании по месту фактического пребывания. Сначала это было сделано за месяц до 18 марта, а затем повторно — уже непосредственно за несколько дней перед выборами президента.
"Стоит отметить, что закон не воспрещал подавать заявление несколько раз, в данном случае очевидно, что у избирателей изменились планы на 18 марта, поэтому и последовало повторное обращение. Между тем каждый из этой троицы действительно проголосовал только один раз по т. н. спецзаявлению", прокомментировала Ирина Акимова.
Напомним, что всего в Алтайском крае по месту нахождения намеревались проголосовать на выборах президента более 61 тысячи человек.
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