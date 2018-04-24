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Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отчитался о доходах за 2017 год, которые составили 5,36 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте региона.
Уточняется, что за период работы на посту руководителя региона (7 февраля 2017 года он был назначен врио главы республики, а 22 сентября 2017 года вступил в должность после выборов — прим. ред.) Цыденов заработал 4,43 миллиона рублей.
Остальная же часть указанного дохода была получена им на посту заместителя главы Минтранса.
Доход супруги главы Бурятии за год составил 29,8 тысячи рублей в виде пособия по уходу за ребенком.
"Алексею Цыденову и его супруге принадлежит на правах общей совместной собственности квартира площадью 121,6 кв. м и жилой дом площадью 338 кв. м, приобретенный по ипотечному кредиту. Семья Цыденовых временно проживает в жилом доме (70-х годов постройки) площадью 223,2 кв. м", — также говорится в сообщении региональных властей.
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