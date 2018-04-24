"Свободных" денег у россиян стало больше на 700 рублей

Количество "свободных" денег у россиян в марте 2018 года достигло 20,2 тысячи рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования холдинга "Ромир".
Отмечается, что этот показатель на 7,4% выше по сравнению с февралем. В среднем, как выяснили эксперты, объем средств, которые можно считать "свободными", остается на рекордно высоком уровне — по итогам первого квартала 2018 года он составил 19,5 тыс. рублей.
"Показатели индекса свободных денег текущего года по-прежнему с лихвой превосходят значения аналогичных периодов предыдущих лет", — пришли к выводу аналитики.
Индекс свободных денег "Ромира" является разницей между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Первый показатель определяется на основе расчетов холдинга и Росстата, второй — посредством скан-панели домохозяйств "Ромира". Панель базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением свыше 100 тысяч человек.
В марте 2017 года объем "свободных" денег у россиян составил 15,5 тыс. рублей, в 2016-м — 13,4 тыс.
Комментарии
Данные какой двоечник составляет ?
ля похоже в параллельной вселенной живу и не понятно как эти новости просачиваются в мой мир. Снова Америка виновата.
>Количество "свободных" денег у россиян в марте 2018 года достигло 20,2 тысячи рублей
Ну только если это в сумме у всех россиян.