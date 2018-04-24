9 мая 2018 года Барнаул в шестой раз присоединится к акции "Бессмертный полк", которая пройдет по всей России. Во многих семьях уже начали подготовку к этому событию, выбирают фотографии героев своей семьи, вспоминают истории тех, кто воевал.
В 2017 году в "Бессмертном полку" прошли, по данным мэрии Барнаула, около 62 тыс. человек, которые несли в руках портреты дедов и прадедов, воевавших с фашистами в далекой Великой Отечественной войне.
И с каждым годом тех, кто присоединяется к акции, становится все больше. Возможно, что в этом году число участников "Бессмертного полка" в Барнауле значительно вырастет.
Мы решили узнать у своих читателей – а вы собираетесь принять участие в акции "Бессмертный полк" в мае 2018-го?
Комментарии
Не пойду. Не дам власти пиариться на былом величии нашей поруганной Родины, к которому она уже не имеет отношения
23% адекватных людей. Жаль.