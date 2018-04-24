Центр стратегических разработок (ЦСР) экс-министра финансов Алексея Кудрина предлагает ввести специальное бюджетное правило, за нарушение которого губернаторов будут лишать финансовой самостоятельности, пишут "Известия".
Отмечается, что государственный долг некоторых регионов России уже в два и более раза превышает объем доходов их бюджетов, а многие регионы приближаются к такому же результату. Это, по мнению экспертов ЦСР, ведет к катастрофе.
Согласно результатам совместного исследования ЦСР и Центра исследований региональных реформ РАНХиГС, проблему можно решить, если привязать допустимый дефицит регионального бюджета к уровню госдолга. Так, если займы субъекта не превышают 50%, то он может при планировании указывать дефицит в пределах 10%; если госдолг региона в пределах 75%, дефицит не должен превышать 5%; если госдолг 100%, то бюджет должен быть бездефицитным.
При нарушении схемы предлагается вводить в отношении субъектов различные санкции, вплоть до введения временной финансовой администрации.
Авторы инициативы обосновывают свое предложение тем, что сложившаяся практика позволяет руководителям регионов необоснованно увеличивать госдолг для решения текущих проблем. В случае нехватки средств на что-либо деньги попросту берутся в кредит в федеральном бюджете либо в коммерческих банках. Идет наращивание госдолга, обслуживание которого увеличивает финансовую нагрузку на бюджет, что приводит к возникновению серьезных проблем.
Комментарии