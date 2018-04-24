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Россиян больше всего беспокоят рост цен, бедность и безработица

, ИА "Амител"
Меньше всего россиян волнует ограничение гражданских прав и свободы слова

Фото: img.gazeta.ru

"Левада-Центр" определил, какие экономические и социальные проблемы больше всего волнуют жителей России, пишут "Известия".

Согласно проведенному опросу, рост цен тревожит 63% россиян. На втором месте оказалась бедность — 47% и увеличение безработицы — 40%.

При этом социологи отметили снижение обеспокоенности указанными проблемами в сравнении с результатами аналогичных опросов прошлого года. В частности, снижение уровня тревоги по поводу роста цен связывают с "адаптацией".

Доля людей, считающих кризис в экономике наиболее острым вопросом, составила 35%. Эта проблема "опустилась" на пятое место, пропустив вперед коррупцию — 38% респондентов беспокоит эта проблема.

В диапазоне от 10% до 26% оказались следующие проблемы: недоступность многих видов медицинского обслуживания, расширение объемов платного образования, произвол чиновников.

Меньше всего россиян волнует рост заболеваемости СПИДом (9%), грубость полицейских (7%) и ограничение гражданских прав, свободы слова и печати (5%).

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Партнёры

Комментарии

24.04.2018 16:00
- гость -

Создается впечатление, что россияне глупцы.

0  0
24.04.2018 16:15
- гость -

"Россиян больше всего беспокоят рост цен, бедность и безработица" - наглая ложь! Будь так эти россияне голосовали бы за кого угодно, только не за Путина...

0  0
24.04.2018 16:17
точный

Точно, согласен с гостем 16:15

0  0
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