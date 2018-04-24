"Левада-Центр" определил, какие экономические и социальные проблемы больше всего волнуют жителей России, пишут "Известия".
Согласно проведенному опросу, рост цен тревожит 63% россиян. На втором месте оказалась бедность — 47% и увеличение безработицы — 40%.
При этом социологи отметили снижение обеспокоенности указанными проблемами в сравнении с результатами аналогичных опросов прошлого года. В частности, снижение уровня тревоги по поводу роста цен связывают с "адаптацией".
Доля людей, считающих кризис в экономике наиболее острым вопросом, составила 35%. Эта проблема "опустилась" на пятое место, пропустив вперед коррупцию — 38% респондентов беспокоит эта проблема.
В диапазоне от 10% до 26% оказались следующие проблемы: недоступность многих видов медицинского обслуживания, расширение объемов платного образования, произвол чиновников.
Меньше всего россиян волнует рост заболеваемости СПИДом (9%), грубость полицейских (7%) и ограничение гражданских прав, свободы слова и печати (5%).
Комментарии
Создается впечатление, что россияне глупцы.
"Россиян больше всего беспокоят рост цен, бедность и безработица" - наглая ложь! Будь так эти россияне голосовали бы за кого угодно, только не за Путина...
Точно, согласен с гостем 16:15