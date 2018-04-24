Чем они лучше нас: алтайские депутаты об ужесточении для госдумцев

Недостоверные декларации о доходах, а также значительное превышение расходов над доходами может стать поводом для лишения мандата депутата Госдумы. Такое ужесточение ответственности рассматривается сейчас в нижней палате российского парламента. Портал Amic.ru узнал, что по этому поводу думают алтайские депутаты и стоит ли распространять этот опыт на всю страну.

Итак, в Госдуме обсуждают такую редкую тему "самобичевания": депутат-единоросс Анатолий Выборный предлагает лишать мандатов и полномочий депутатов ГД и сенаторов Совета Федерации за коррупционные проступки. Это предоставление недостоверных сведений о доходах. Если чиновники могут лишиться работы за неточности в декларации, то депутату или сенатору грозит лишь публикация об этом в СМИ. Также он предлагает обязать парламентариев отчитываться о сделках, общая годовая стоимость которых превышает совокупный доход семьи за три года, и указывать источники средств на них. Не можешь доказать, откуда деньги — государство забирает имущество себе. Конечно же, только через решение суда.

Депутат АКЗС, глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов идею насчет недостоверных деклараций поддерживает, ведь сегодня в законе есть основания для прекращения полномочий и регионального, и муниципального депутата из-за деклараций, а вот госдумцы такого наказания лишены, что несправедливо, считает депутат.

"Но необходимы четкие критерии, дифференциация оснований, по которым можно лишать мандата. Одно дело – забыть указать в декларации старый гараж, другое дело — элитную квартиру за рубежом. А то это превратится в борьбу с инакомыслием", — считает Александр Молотов.

Его коллега, единоросс, председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов добавил, что в парламенте Алтайского края и на муниципальном уровне региона прецедентов с лишением мандата за декларацию не было. Зато были и есть случаи ненадлежащего составления деклараций.

"Да, если это сделано с умыслом, то вопрос надо ставить кардинально. Но причин может быть много и не всегда это намеренное сокрытие", — считает Трофимов.

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Депутат Барнаульской городской Думы, справедливоросс Оксана Молодых тоже считает, что ужесточение ответственности для депутатов Госдумы и сенаторов за нарушения в сфере декларирования вполне уместны:

"Необходимо исходить из того, что доходы и расходы лиц, участвующих в принятии решений на столь высоком уровне, нельзя относить к их личному делу. В настоящее время широкий круг субъектов, в том числе госслужащие и даже муниципальные депутаты, уже несут ряд декларационных обязательств, аналогичных тем, которые предполагают установить для федеральных парламентариев и сенаторов".

Депутат АКЗС от ЛДПР Евгения Боровикова назвала идею о соответствии доходов расходам неплохой и вполне приемлемой для депутатов регионального уровня.

"Безусловно, расходы не должны превышать доходы. Тем более в партии власти есть много депутатов-предпринимателей, чьи декларации часто вызывают вопросы. Но в расходах очень трудно найти коррупционную составляющую — может, бабушка подкинула деньжат, образно говоря. Пока идея сыровата, но если она будет реализована не для "галочки", то я ее поддерживаю", — сказала собеседница.

Александр Молотов добавил в тему, что "Справедливая Россия" давно призывает узаконить конфискацию имущества коррупционеров и членов их семей, если они не докажут добросовестность приобретения такого имущества.

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Депутат Барнаульской гордумы, единоросс Вячеслав Перерядов и вовсе считает, что скоро Россия пойдет по общемировому пути — налоги будут считаться по расходам, а не доходам.

"Но если говорить про региональный и муниципальный уровень, то тут справедливо требовать отчет о расходах с тех депутатов, которые работают на освобожденной основе, то есть за заработную плату. Большинство региональных, городских и сельских депутатов работают без оплаты на своем энтузиазме", — сказал в беседе с корреспондентом портала Amic.ru барнаульский депутат.