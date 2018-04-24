Глава барнаульского УИК отстранена от работы после инцидента 18 марта

Полномочия председателя барнаульского УИК № 78 Марины Волковой, а также члена комиссии от "Единой России" с правом решающего голоса Нины Барбиновой прекращены. Это связано с нареканиями в адрес работы участка 18 марта на выборах президента. Об этом 24 апреля сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова в ходе пресс-конференции.
Напомним, наблюдатель от ассоциации "Голос", оппозиционер Виктор Рау ранее сообщал о якобы имевшемся вбросе бюллетеней за одного из кандидатов при голосовании на УИК № 78, расположенном в поселке Лесной. При этом Ирина Акимова по "горячим следам" опровергла данные доводы.
"Ни о каком вбросе говорить нельзя. Это был остаток неиспользованных бюллетеней. Они были обнаружены комиссией, были чистыми, без каких-либо отметок за кого-то из кандидатов", — ранее говорила она. Акимова сообщила, что первоначально на участке было 1800 бюллетеней, при подсчете голосов выяснилось, что части недостает. Пропавшие 264 штуки нашлись в пакете здесь же, на участке. После пересчета все показатели сошлись. Нарушением это не признали.
Тем не менее выводы в отношении профпригодности отдельных членов комиссии после детального анализа были сделаны. Так, по рекомендации ТИК Индустриального района досрочно прекратили полномочия двух человек, включая председателя. Де-юре они истекали в июне 2018 года. К остальным членам этой комиссии предъявлен ряд замечаний.
"Произошедшее на участке 18 марта стало следствием халатности и дезорганизованности в работе, в частности, по хранению избирательных бюллетеней. Выяснилось, что документы хранились в подсобном помещении рядом со спортзалом, где находится сам УИК. Сейфа у данной комиссии не было. Кроме того, налицо факт невнимательности при работе с непогашенными бюллетенями", — сообщила журналистам Ирина Акимова.
ТИК Индустриального района рекомендовала в будущем не включать членов УИК № 78 в новый состав избирательных комиссий. Впрочем, пока это лишь рекомендации — никто не вправе ограничивать человека в его праве работать в составе УИК, подчеркнула Акимова.
Добавим, в настоящее время председателем УИК № 78 значится Мария Эйдемиллер. Всего в состав комиссии входят 11 человек, к нему "приписаны" почти 2,5 тысячи избирателей.
Комментарии
за кого был вброс - вопрос №1
Ясно же как белый день - за Ксюшу "ПротивВсех" Собчак.
Старалась женщина ,старалась больше голосов собирала как и все в стране ,а ее взяли и наказали...