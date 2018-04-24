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Путевки в детские сады Барнаула начинают выдавать в краевой столице с 14 мая — в этом году их получат более 8,5 тыс. ребятишек, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на данные горадминистрации.
Группы в детсадах будут укомплектованы в течение мая-июня. Списки на предоставление мест размещаются на сайте городского комитета по образованию не позднее 25 апреля каждого года.
Места в дошкольных учреждениях предоставляют строго в порядке очередности, а реестр формируется по годам рождения детей. При этом календарным годом считается период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября следующего года
Главные факторы, которые влияют на позицию ребенка в очереди:
- год рождения ребенка;
- дата регистрации ребенка в Реестре;
- наличие права на внеочередное и первоочередное предоставление места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении (МДОО);
- выбор приоритетных муниципальных дошкольных образовательных организаций (МДОО);
- изменения, вносимые родителями (законными представителями) в заявления на предоставление места в МДОО.
В остальное время производится текущее комплектование по мере освобождения мест.
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