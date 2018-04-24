Фото: mimobaka.ru
Полиция в Барнауле разыскивает водителей, которые, оборвав заправочные пистолеты, скрылись с места происшествия.
Как сообщили в городской ГИБДД, один такой случай произошел 10 апреля в 10:07 на улице Советской Армии в районе здания №59 на АЗС "Роснефть". "Произошло дорожно-транспортное происшествие – обрыв заправочного пистолета, совершенное неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — указывают в Госавтоинспекции.
Еще один такой случай имел место 13 апреля в 21:24 во Власихе на улице Мамонтова в районе дома №2в (АЗС "Топаз").
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данным происшествиям, просят сообщить по телефонам: (3852) 393-605, 393-548, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
а камер конечно не было "неустановленным автомобилем"