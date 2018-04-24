Двенадцатилетний австралийский школьник улетел на Бали после ссоры с мамой, которая запретила ему туда ехать, сообщает "360tv.ru" со ссылкой на The Guardian.
Мальчик беспрепятственно совершил два перелета и заселился в гостиницу. По данным издания, он взял у родителей кредитную карту после того, как узнал, что некоторые авиакомпании Австралии разрешают детям путешествовать без родителей.
Школьник купил билеты через интернет и заранее забронировал номер в отеле All Seasons. Он собрал вещи и сказал родителям, что пошел в школу. В действительности он улетел в Перт – столицу штата Западная Австралия, а оттуда в главный город Бали Денпасар. Сотрудникам отеля мальчик рассказал, что ожидает скорого приезда его старшей сестры.
В Австралии школьная администрация связалась с родителями мальчика и сообщила, что его не было на уроках.
После того, как мать мальчика узнала, что ее сын на Бали, она полетела за ним.
Отмечается, что школьник был рад своей поездке. "Я всегда хотел отправиться на поиски приключений", — сказал он.
Комментарии
кто-то отправлялся на поиски приключений запрыгивая в товарные вагоны, а кто-то по кредитным картам в самолетах летает
а так это было в Австралии....
я то думал наш парень такое вычудил
думаю родители бы обрадовались когда вдруг кредит на соточку появился.
#сказочноебали
я то думал наш парень такое вычудил
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У нас... если у отца бы карту стырил, то ему бы пришлось не на Бали ехать, а пахать и тысяч по 25 ежемесячно на неё закидывать.
17.38
Это потому, что в глобальной рыночной системе нам отведено место аборигенов, а не белых людей. Однако наши либералы туда рвутся на всех парусах.