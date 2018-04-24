Роспотребнадзор подсчитал россиян, пострадавших от укусов клещей за последние недели, когда на большую часть территории России пришла теплая погода, пишет LIFE.
Как рассказал изданию источник в Роспотребнадзоре, в связи с укусами клещей за помощью в медицинские учреждения России обратились 4 тысячи человек, из которых около 1,6 тысячи — дети.
В ведомстве также предупреждают россиян о возможном всплеске инфекционных заболеваний от укусов клещей.
Специалисты уже начали обработку опасных участков на территории 30 областей России. Среди потенциально опасных регионов называют Крым, Краснодарский край, Калининградскую, Псковскую, Астраханскую и Московскую области.
Проводится зачистка лесов и площадей, где чаще всего встречаются паразиты. Именно влажные темные места и бурелом создают благоприятную среду для размножения вредителей, в том числе и клещей.
Специалисты Роспотребнадзора также начали акарицидную обработку территорий детских лагерей отдыха, а также растений в парках и скверах.
"Уже обработана территория площадью 6 тысяч гектаров, а всего в 2018 году планируется обработать 139 тысяч гектаров более чем в 70 областях страны", — отметили в ведомстве.
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