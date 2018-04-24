Фото: пресс-служба "Единой России" на Алтае

65 дворов благоустроят в Барнауле летом 2018 года по федеральному проекту "Городская среда". Кураторы проекта утверждают, что все ошибки и недочеты прошлого года будут учтены. При этом все площадки, благоустроенные ранее, перезимовали нормально и серьезных повреждений не возникло.

Во вторник, 24 апреля, заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Барнаула Алексей Пахоменко совместно с заместителем председателя общественной комиссии по реализации проекта "Городская среда", депутатом фракции "Единая Россия" БГД Мариной Ермоленко, руководителями УК и ТСЖ побывали во дворах, отремонтированных в прошлом году по программе "Городская среда". Они проверили, как отремонтированные объекты перенесли зиму, пообщались с жителями, а также посетили двор, ставший участником проекта в 2018 году.

В наступившем году в программу ремонта в Барнауле попали 65 дворов.

"Из опыта прошлых лет мы учли, что проектно-сметные документы для участия в программе должны делать профессионалы. В этом году мы подошли к этому вопросу гораздо серьезнее, постарались учесть все нюансы. Из бюджета города были выделены средства на подготовку документации. Был проведен конкурс, его выиграла крупная проектная организация. Они уже подготовили сметы, проектную документацию и дизайн-проекты для 65 дворов. В субботу состоится заседание общественной комиссии, где будут рассмотрены проектные документы. В случае принятия документы пойдут на конкурсные процедуры по выбору подрядчика. После соблюдения всех предусмотренных законом процедур в июне начнутся работы", — отметил Пахоменко.

Марина Ермоленко добавила, что для проекта "Городская среда" прошлый год стал пилотным. Допущенные промахи, которые часто возникают, когда берешься за новое дело, должны быть учтены в будущем.

"В этом году важно не допустить ошибок прошлого года. Уже сейчас в рамках проекта звучат такие предложения, как включение в программу дворов не только многоквартирных домов, но и частного сектора, создание консультативно-экспертного совета для жителей, подающих заявки на участие в программе, по оформлению ПСД", — отметила Марина Ермоленко.

В конце прошлого года спикер АКЗС Александр Романенко, подводя итоги первого года проекта "Комфортная городская среда", заявил, что "первый блин вышел комом". Тогда на 11 муниципалитетов было выделено более 500 миллионов рублей. Проектно-сметная документация была подготовлена довольно поздно, поэтому после заключения договора подрядчики вышли на объекты только осенью. В Рубцовске, для примера, только в октябре. В итоге работы во дворах проводились уже едва ли не под сугробами. В Барнауле была проблема с подрядчиком. Глава города Сергей Дугин и общественники неоднократно критиковали работу компании "Строительная перспектива", которая до этого вообще не имела опыта таких работ.

Ожидается, что всего до 2025 года в Алтайском крае благоустроят 5 тысяч дворов во всех муниципалитетах. На эти работы из различных бюджетов будет выделено около 3 миллиардов рублей.