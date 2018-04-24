Вторник, 24 Апрель, 16:55

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 61,77
€ 75,79
537206
19°
Обь
390см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Дворы в Барнауле пообещали благоустроить без ошибок и промахов 2017 года

, ИА "Амител"
Проект "Городская среда" доработали после ошибок прошлого года

Фото: пресс-служба "Единой России" на Алтае

65 дворов благоустроят в Барнауле летом 2018 года по федеральному проекту "Городская среда". Кураторы проекта утверждают, что все ошибки и недочеты прошлого года будут учтены. При этом все площадки, благоустроенные ранее, перезимовали нормально и серьезных повреждений не возникло.

Во вторник, 24 апреля, заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Барнаула Алексей Пахоменко совместно с заместителем председателя общественной комиссии по реализации проекта "Городская среда", депутатом фракции "Единая Россия" БГД Мариной Ермоленко, руководителями УК и ТСЖ побывали во дворах, отремонтированных в прошлом году по программе "Городская среда". Они проверили, как отремонтированные объекты перенесли зиму, пообщались с жителями, а также посетили двор, ставший участником проекта в 2018 году.

В наступившем году в программу ремонта в Барнауле попали 65 дворов.

"Из опыта прошлых лет мы учли, что проектно-сметные документы для участия в программе должны делать профессионалы. В этом году мы подошли к этому вопросу гораздо серьезнее, постарались учесть все нюансы. Из бюджета города были выделены средства на подготовку документации. Был проведен конкурс, его выиграла крупная проектная организация. Они уже подготовили сметы, проектную документацию и дизайн-проекты для 65 дворов. В субботу состоится заседание общественной комиссии, где будут рассмотрены проектные документы. В случае принятия документы пойдут на конкурсные процедуры по выбору подрядчика. После соблюдения всех предусмотренных законом процедур в июне начнутся работы", — отметил Пахоменко.

Марина Ермоленко добавила, что для проекта "Городская среда" прошлый год стал пилотным. Допущенные промахи, которые часто возникают, когда берешься за новое дело, должны быть учтены в будущем.

"В этом году важно не допустить ошибок прошлого года. Уже сейчас в рамках проекта звучат такие предложения, как включение в программу дворов не только многоквартирных домов, но и частного сектора, создание консультативно-экспертного совета для жителей, подающих заявки на участие в программе, по оформлению ПСД", — отметила Марина Ермоленко.

В конце прошлого года спикер АКЗС Александр Романенко, подводя итоги первого года проекта "Комфортная городская среда", заявил, что "первый блин вышел комом". Тогда на 11 муниципалитетов было выделено более 500 миллионов рублей. Проектно-сметная документация была подготовлена довольно поздно, поэтому после заключения договора подрядчики вышли на объекты только осенью. В Рубцовске, для примера, только в октябре. В итоге работы во дворах проводились уже едва ли не под сугробами. В Барнауле была проблема с подрядчиком. Глава города Сергей Дугин и общественники неоднократно критиковали работу компании "Строительная перспектива", которая до этого вообще не имела опыта таких работ.

Ожидается, что всего до 2025 года в Алтайском крае благоустроят 5 тысяч дворов во всех муниципалитетах. На эти работы из различных бюджетов будет выделено около 3 миллиардов рублей.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
16:49
Гранату нашли рядом с жилым домом в Барнауле 0
16:34
Двенадцатилетний школьник улетел на Бали после ссоры с мамой 0
16:22
Проблемную лужу у дома в районе ТРЦ "Сити-центр" в Барнауле устранят летом 0
16:14
Грозы и ураганный ветер: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение 0
16:11
Ирина Акимова: в Алтайском крае с 2018 года уменьшится число УИКов 0
16:03
Очевидцы: участок дороги "Барнаул — Черемное" уходит под землю 0
15:50
Россиян больше всего беспокоят рост цен, бедность и безработица 3
15:34
При пожаре в караоке-баре на юге Китая погибли 18 человек 0
15:21
Два водителя в Барнауле оборвали заправочные пистолеты и скрылись 1
15:12
Вода в кранах барнаульцев приобретает привычный запах и цвет 3
15:03
Чем они лучше нас: алтайские депутаты об ужесточении для госдумцев 1
14:51
Дворы в Барнауле пообещали благоустроить без ошибок и промахов 2017 года 0
14:40
Глава барнаульского УИК отстранена от работы после инцидента 18 марта 3
14:32
Кудрин придумал схему для снижения долгов российских регионов 0
14:23
"Свободных" денег у россиян стало больше на 700 рублей 3
14:12
Выдача путевок в детские сады Барнаула стартует с 14 мая 0
14:04
Депутаты придумали наказание за исполнение санкций США в России 1
13:52
Глава Бурятии задекларировал доход за 2017 год в размере 5,36 млн рублей 0
13:40
Избирком не нашел фактов "двойного" голосования в Алтайском крае 18 марта 2
13:37
Вы примете участие в акции "Бессмертный полк" в мае 2018-го? Опрос Amic.ru 5
13:31
Иммунизация: кто может привиться, сколько это стоит и хватит ли вакцины 3
13:22
Медведеву предложили создать в России алиментный госфонд 10
13:13
Работы по эко-реабилитации Манжерокского озера возобновили в Горном Алтае 1
13:01
Инструкция по применению: что делать, если не работают приложения Google 10
12:50
ЧОПовца в Барнауле судят за попытку похитить бизнесмена и получить $1 млн 5
12:33
Россиян предлагают штрафовать за распространение неправильной информации 29
12:22
Глава Барнаула Дугин занял седьмое место из 10 в рейтинге мэров Сибири 4
12:11
Жителя Алтая обвиняют в надругательстве над детьми и хранении боеприпасов 0
12:04
Алтайские полицейские по горячим следам нашли похитителя телевизора и тумбы 0
11:51
ГИБДД предлагает разыгрывать номера автомобилей на аукционе 3
11:40
Хватит кошмарить: количество проверок бизнеса в Алтайском крае сократилось 7
11:34
Депутат из Владивостока осуждена за фальсификацию своего избрания 0
11:22
Жителя Алтая обвиняют в хищении гитары, кепки и денег с банковской карты 0
11:20
Пицца в подарок: барнаульцев готовят к майским праздникам 1
11:13
Единый экзамен на права: ГИБДД хочет объединить площадку и город 1
11:06
Самоуправство управляющих компаний обсудят на радио Эхо Москвы в Барнауле 0
11:04
Россиянам обещают снижение цен на авиабилеты в ночь на 25 апреля 3
10:48
Эвтаназия или воля: Алтай просит Госдуму принять закон о бездомных животных 0
10:33
Третий ребенок родился у принца Уильяма и герцогини Кейт Миддлтон 8
10:24
Работы по проекту "Безопасные и качественные дороги" стартовали в Барнауле 4
10:23
Что будет, если не платить за воду: водоканал ответит на вопросы горожан 0
10:12
Минэнерго разрешили изымать земли для нужд естественных монополий 5
10:03
Проспект Ленина в Барнауле перекроют 1 мая на четыре с половиной часа 4
09:50
Стало известно, сколько жителей в крае получают зарплату на уровне МРОТ 11
09:32
Вахтовик из Алтайского края погиб на золотоносном месторождении на Камчатке 0
09:30
Оплачивайте услуги АО "Алтайэнегргосбыт" и получайте призы 0
09:24
Число погибших при наезде минивэна в Торонто возросло до десяти 0
09:14
Подводный беспилотник создадут в России 9
09:06
Центробанк спрогнозировал рост экономики России 4
08:58
ФСБ обнаружила взрывчатку на месте взрыва в жилом доме в Чите 0
08:50
"Алтай-Кокс" готовит будущих сотрудников уже с вузов 2
08:46
Жители Повалихи показали дорогу после ремонта: теперь ничто не проедет 8
08:38
Страны "Большой семерки" могут ввести новые санкции против России 1
08:24
МИД рассказал о размере российской помощи развивающимся странам 8
08:17
Лига "КВН-Алтай" ушла в полугодовой отпуск после второго четвертьфинала 0
08:04
Ресторан кавказской кухни "Пили-Швили" открылся в центре Барнаула 29
07:54
Ежедневник: чем запомнилось 24 апреля 0
07:40
Ирина Петеляева: "Справедливая Россия – партия регионов" 1
07:31
С пузырьками вода: пять мифов о газировке 1
07:30
Успеть спасти жизнь. Единственный шанс для Алины 4
07:22
Росимущество через суд пытается передать Росавтодору старый мост в Барнауле 13
07:15
Чем удивят барнаульцев городские парки летом 2018 года 4
07:03
Как вернуть полмиллиона рублей за покупку квартиры в ЖК "Марс" 0
06:48
Квартиру с двумя гардеробами и тремя лоджиями продают в Барнауле за 9,3 млн 17
06:41
Куда сдать клеща на исследование и сколько стоит вакцина иммуноглобулина 11
06:32
Папа-затейник, или Что происходит, когда детей оставляют с отцами 1
06:23
Несмешные шутки: неизвестные разрисовывают автомобили барнаульцев краской 58
06:14
Ветер и тепло до +22 градусов ожидают в Алтайском крае 24 апреля 0
06:01
От 12 837 руб.: краевые власти не разделяют опасений профсоюза из-за МРОТ 0
05:58
Сотрудника Центробанка арестовали по подозрению в мошенничестве 1
04:47
Путин ужесточил наказание за кражу с карт и банковских счетов 0
03:09
Советник президента пояснил, откуда в его кабинете портрет Сталина 1
02:38
СМИ: Путин планирует выделить на дороги и медицину еще 10 трлн рублей 7
01:59
Уфологи выяснили, какое место на Земле посещают инопланетяне 0
00:36
Ученые выяснили, как просчитать реакцию организма на вакцину 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.